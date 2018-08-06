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Son dakika: , için girişimlere başladı

Son dakika haberi... Fabri'nin 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarını yoğunlaştıran , 'in 31 yaşındaki İspanyol kalecisi için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 23:52
Son dakika: Beşiktaş, Kiko Casilla için girişimlere başladı

A Spor'un haberine göre; , (La Liga) ekiplerinden 'in İspanyol file bekçisi için girişimlere başladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle bir kez daha Real Madrid'in yolunu tuttu..

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen ve bu maçlarda kalesinde 50 gol gören deneyimli kalecinin eflatun beyazlılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika: Beşiktaş, Kiko Casilla için girişimlere başladı
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