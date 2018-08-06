Son dakika: Beşiktaş, Kiko Casilla için girişimlere başladı

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in İspanyol file bekçisi Kiko Casilla için girişimlere başladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle bir kez daha Real Madrid'in yolunu tuttu..

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen ve bu maçlarda kalesinde 50 gol gören deneyimli kalecinin eflatun beyazlılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.