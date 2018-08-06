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UEFA'dan Türk hakemlere görev

3. ön eleme turundaki Legia Varşova-Dudelange maçında , Jagiellonia-Gent müsabakasında ise görev yapacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 20:05
UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler ile 'ı 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak 3. ön eleme turu ilk müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halis Özkahya, Polonya'nın Legia Varşova ile Lüksemburg'un Dudelange takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Pepsi Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Ali Palabıyık ise Polonya'nın Jagiellonia ile Belçika'nın Gent takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

Polonya'nın Bialystok şehrinde bulunan Miejski Stadı'nda TSİ 20.20'de başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.

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UEFA'dan Türk hakemlere görev
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