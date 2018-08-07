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- maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 17:37
Beşiktaş-Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen , ligin ilk maçında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL

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Beşiktaş-Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu
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