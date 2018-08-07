Beşiktaş-Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, ligin ilk maçında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL