Beşiktaş-Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, ligin ilk maçında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL