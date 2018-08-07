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, LASK Linz maçının hazırlıklarını sürdürdü

, üçüncü ön eleme turunda LASK Linz ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 21:34
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 19.00'da 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını sürdürdü
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