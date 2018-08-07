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, Lyon'u penaltılarla geçti

'nda , normal süresi 0-0 sona eren mücadelede 'u penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 01:03
Chelsea, Lyon'u penaltılarla geçti

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 'nda normal süresi 0-0 sona eren mücadelede , 'u penaltı atışları sonunda 5-4 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere temsilcisi Chelsea ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede Chelsea, penaltı atışları sonunda Olympique Lyon'u 5-4 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

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Chelsea, Lyon'u penaltılarla geçti
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