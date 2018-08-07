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ve yönetimleri bir araya geldi

3. ön elem turu ilk maçında bu akşam 22.00'da karşı karşıya gelecek ve 'de, yöneticiler karşılaşma öncesi bir araya geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 18:53
Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi

'nin ile oynayacağı üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik maç öncesi başarı diledi. Yemeğe Benfica Asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve UEFA temsilcisi de katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica'nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"

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Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi
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