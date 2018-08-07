Galatasaray PFDK'lık oldu!

Galatasaray, Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."