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'lık oldu!

, Akhisarspor maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:17
Galatasaray PFDK'lık oldu!

, Akhisarspor ile oynadığı TFF müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Galatasaray PFDK'lık oldu!
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