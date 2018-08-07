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'da eski futbolcular 600 kombine bilet aldı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 'da yeni sezon öncesi kombine kart seferberliği başlatıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:54
Gaziantepspor'da eski futbolcular 600 kombine bilet aldı

Son iki sezondan yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önce Süper Lig'den, son olarak da Spor Toto 1. Lig'den düşen yeni sezon öncesi Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta oynayacağı iç saha maçları için kombine kartları satışa sundu.

Taraftarlara yönelik kombine kampanyası başlatan kırmızı-siyahlı kulübe eski futbolcularından da destek geldi. spor'un Teknik Direktörü Ender Alkan'ın ardından kulübün eski oyuncuları Kemal Aslan, , Ekrem Dağ, , , Bülent Bölükbaşı ve Mehmet Gönülaçar takıma destek olmak için kulüpten 600'den fazla kombine alarak taraftarlara dağıttı.

Kırmızı-siyahlıların kombine kampanyasına bazı iş adamları ve taraftarlar da destek verirken şuana kadar bin 100'den fazla kombinenin satıldığı belirtildi.

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Gaziantepspor'da eski futbolcular 600 kombine bilet aldı
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