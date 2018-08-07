Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gazişehir Gaziantep, Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı

Gazişehir , 'u kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir , Göztepe'den 'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:39
Gazişehir Gaziantep, Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı

Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Gazişehir Gaziantep, yeni sezonun başlamasına günler kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 9 yeni futbolcu transfer eden Gazişehir , son olarak Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe Spor Kulübün'nün genç futbolcusu Muhammed Enes Durmuş ile anlaşmaya vardı. , 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen sezon Beşiktaş'tan Göztepe'ye transfer olan Muhammed Enes, ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma fırsatı yakalamıştı.

Öte yandan Muhammed Enes'in transferi Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama ile de doğrulandı. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Muhammed'e yeni takımında başarılar dilendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir Gaziantep, Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN