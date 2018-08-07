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Milli futbolcu 'in, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'ya i gerçekleşti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 14:54
Serdar Gürler, Huesca'ya transfer oldu

Geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Huesca'nın bonservis bedeli olarak 'a 2 milyon 550 bin avro ödeyeceği öğrenildi.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol atmasına rağmen Osmanlıspor'un küme düşmesini engelleyememişti.

Osmanlıspor, La Liga'ya yeni yükselen Huesca ile milli futbolcu 'in i konusunda daha önce anlaşmaya varmıştı.

İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve milli futbolcunun çarşamba günü takıma katılacağı ifade edildi.

RUSESCU FCSB'YE DÖNDÜ

Osmanlıspor, Sevilla ile sözleşmesinin sona erdiği 2015 yazında kadrosuna kattığı Rumen golcü Raul Rusescu ile de yollarını ayırdı.

Başkent ekibiyle sözleşmesini karşılıklı fesheden 30 yaşındaki Rusescu, 2011-2013 yılları ve 2014-2015 sezonunda oynadığı ülkesinin FCSB kulübüne döndü.

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Serdar Gürler, Huesca'ya transfer oldu
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