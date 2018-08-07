Trabzonspor'da fedakârlık kervanı

Trabzonspor
'da yönetim kurulu, göreve geldikten kısa bir süre sonra yüksek maliyetli oyunculardan fedakarlık çağrısında bulunmuştu. İlk olarak kaptan Onur Recep Kıvrak
maaşında indirime gitmişti. Ardından Olcay Şahan
, Sosa, Burak ve Onazi de indirim yapabileceklerini iletti. Diğer oyuncuların da bu çağrıya olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, futbolcuların bir bölümünün feda çağrısına beklenen cevabı verdiğini belirterek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ekonomik sıkıntılı dönemde yaptıkları fedakarlık unutulmayacaktır. Bu hafta içerisinde kendileriyle yeni sözleşmeler imzalamayı planlıyoruz"
dedi.
SAKATLIKLAR ZORLUYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman sezonun ilk maçı öncesi kadrosuna son şeklini verecek. Bu nedenle hafta içinde yapılacak antrenmanlara büyük önem veren Karaman'ın canını ise sakatlıklar sıkıyor. Vahid Amiri ve Burak'tan Başakşehir karşısında yararlanamayacak Karaman, savunma kurgusunu Cagliari maçındaki gibi kurmayı planlıyor. Karaman'ın orta sahada Sosa, Abdülkadir ve Yusuf'tan birisini kesmesi ve kanat oyuncularından Abdülkadir Parmak veya Olcay'a görev vermesi bekleniyor.
SÜRPRİZ ÖNERİ AKİNYEMİ
Trabzonspor'da teknik heyet takımdan ayrılan Muhammet Beşir ve ayrılma ihtimali bulunan Ramil Sheidaev'in yerine forvet istemişti. Menajerler sürpriz bir isim olarak Adeleke Akinyemi'yi önerdi. 19 yaşındaki Akinyemi, Letonya 1. Lig ekiplerinden FK Ventspils'te oynuyor.