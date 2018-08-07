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World, Emmy ödülleri adayı

'nin ilk İngilizce yayın yapan haber kanalı World, televizyon dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Emmy ödüllerinde ilk kez aday oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 20:05
TRT World, Emmy ödülleri adayı

World'ten yapılan açıklamaya göre, kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid'in geçen yıl yayınlanan ve Ortadoğu'da açığa çıkan insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren "" adlı bölümü, bu yılki Emmy'de "Güncel Haber Programı" kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Kanal, bu kategoride dünyanın en prestijli haber kanalları tarafından yayınlanan 7 farklı yapımla ödül için yarışacak.

Ödül, 1 Ekim'de 'ta sahibini bulacak.

"Sessiz Ölüm" belgeseli, geçen haziran ayında da İtalya'da düzenlenen Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü kazanmıştı. Belgeselde, ailelerine bir lokma ekmek götürme umuduyla organlarını satan mültecilerin yaşadıkları zor durum, hem mağdurların hem de insan tüccarlarının ağzından anlatılıyor.

TRT World, daha önce de TSK'nın Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği bölgedeki yaşamı belgeselleştirmiş ve Dubai'de düzenlenen BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde ''En İyi Yapım'' ödülüne layık görülmüştü.

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TRT World, Emmy ödülleri adayı
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