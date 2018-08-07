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'da 4 imza

de 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Transferde hareketli günler geçiren Yeni spor, , Issam Chebake, ve ’nun sözleşmelerini uzattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:26
Yeni Malatyaspor'da 4 imza

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren , geçen sezon yüksek performans aldığı Faslı futbolcuları ve Issam Chebake'nin sözleşme sürelerini uzatarak, Boutaib ile 2+1, Chebake'le ise 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca ve 'ın da sözleşmelerini uzatarak, Eren ile 2+1, Rahman Buğra'yla ise 3 yıllık yeni sözleşme yaptı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek imza töreninde yaptığı konuşmada atılan imzaların Yeni spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gevrek, dış in yanında iç transferde de önemli imzalar attırdıklarını kaydederek, "Yeni Malatyaspor olarak geleceğimizi planlayarak attığımız adımları transferde de sürdürüyoruz. Bu kapsamda takımımızın önemli isimleri Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu'nun sözleşmelerini uzattık. Ben bu isimlerin daha uzun yıllar Yeni Malatyaspor camiasına hizmet edeceğini düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Yeni Malatyaspor'da 4 imza
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