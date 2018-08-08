5 iyi 1 kötü

Uzun bir bekleyişten sonra sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Fenerbahçe
'nin emektar kaptanı Volkan Demirel
, Luz Stadı'nda maça iyi başladı. Özellikle ilk yarıda yaptığı başarılı kurtarışlarla kalede güven veren 36 yaşındaki eldiven, 69. dakikada Cervi'nin şutunda savunmanın müdahale edemediği topu kolunun altından kaçırınca top ağlarla buluştu.
Karşılaşma boyunca net 5 pozisyonda rakip futbolculara izin vermeyen Volkan'ın bu hatası takımını önemli bir avantajdan etti.
RUİ VİTORİA'DAN VOLKAN'A TEPKİ
Karşılaşmanın ilk yarısında aut atışlarını yavaş kullandığı gerekçesiyle ev sahibi taraftarların ıslıkladığı Volkan Demirel'e Benfica
'nın teknik direktörü Rui Vitoria
'dan da tepki geldi. Vitoria önce dördüncü hakeme şikayet ettiği Volkan'a ilk 45 dakika sonunda yanına kadar giderek kızdı. Araya giren dördüncü hakem tecrübeli kaleci ile birlikte tünele kadar yürüdü.
İSTANBUL'DA TUR İÇİN 2 FARK LAZIM
Lizbon
deplasmanından 1-0 mağlup dönen Fenerbahçe'nin UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalabilmesi için Benfica'yı Ülker Stadı'nda en az iki farklı mağlup etmesi lazım. Sarı-lacivertliler, İstanbul
'da 1-0 kazanırsa maç uzatmaya ve gerekirse penaltılara gidecek. Her türlü beraberlikte turu geçen taraf Benfica olacak.