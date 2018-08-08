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, maçına hazır

3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi ile karşı karşıya gelecek 'ta, karşılaşmanın hazırlıkları bugün yapılan çalışmayla tamamlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 22:09
Beşiktaş, LASK Linz maçına hazır

, 3'üncü Ön Eleme turu ilk karşılaşmasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi

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Beşiktaş, LASK Linz maçına hazır
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