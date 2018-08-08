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'ın rakibi lige kötü başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi 'i yarın Vodafone Park'ta konuk edecek olan 'ta hedef ilk maçta avantajlı sonuç almak.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 13:24
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz lige kötü başladı

Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni 4. sırada tamamlayan , ligin iki maçında galibiyet alamadı. Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Lillestrom ekibiyle karşılaşan LASK Linz, ilk maçı sahasında 4-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kazanarak turu geçti.

Ancak Linz, Avusturya Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk haftasında Salzburg'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Linz, ikinci maçında ise ligin vasat takımı St.Pölten ile sahasında golsüz berabere kaldı.

maçı öncesinde Linz'de savunmadan Philipp Wiesinger ve David Bumberger sakat. Takımın Brezilyalı oyuncusu Joao Victor'un da Beşiktaş karşısında forma giymesi zor görünüyor.

LASK Linz'de sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Türk futbolcu Doğan Erdoğan. 2015 yılında Samsunspor'dan transfer olan 21 yaşındaki ön libero oyuncusunun ekim ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz lige kötü başladı
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