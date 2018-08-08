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- maçında kazanan çıkmadı

3. ön eleme turu ilk ayağı karşılaşmasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 00:15
Celtic - AEK maçında kazanan çıkmadı

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağı son maçında, İskoçya temsilcisi , Yunanistan'ın takımını Celtic Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Celtic, 17. dakikada Callum McGregor'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran AEK, 44. dakikada Viktor Klonaridis ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

AEK'da Kostas Galanopoulos, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Celtic - AEK maçında kazanan çıkmadı
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