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, tarihin en pahalı kaleci ini yaptı

, tarihin en pahalı kaleci ine imza attı. forması giyen 'yı, serbest kalma maddesini kullanarak 80 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 15:33
Chelsea, tarihin en pahalı kaleci transferini yaptı

Premier Lig'de in bitimine 1 gün kala Chelsea bombayı patlattı. Kaleci arayışında olan Maviler, forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Kepa Arrizabalaga'nın serbest kalma maddesindeki 80 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırarak bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Athletic Bilbao altyapısından yetişen genç file bekçisi, son 2 sezondur Bilbao'nun kalesini koruyor. İspanyol ekibi, bu transferin gerçekleştiğini resmi internet sitesinden açıklarken, İspanyol taraftarlar, kulübün sitesini yoğunluk nedeniyle çökertti. Arrizabalaga, bu transfer sonucunda futbol dünyasının en pahalı kalecisi oldu.

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Chelsea, tarihin en pahalı kaleci transferini yaptı
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