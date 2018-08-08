En tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Afjet Afyonspor

Spor Toto 1. Lig 'de şimdiye kadar 33 sezon oynayan Denizlispor bu ligin en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekiyor. Afjet Afyonspor ise ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor maçıyla 10 Ağustos'ta başlıyor. Bu haftaki mücadelelerle start alacak olan ligde normal sezonun 19 Mayıs 2019 haftasında bitmesi planlanıyor.

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, İstanbulspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor bulunuyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci birbirleriyle eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak.

Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Spor Toto 1. Lig play-off mu¨sabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

YABANCI STATÜSÜ

Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A Takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Takımlar bunlardan 6'sına maç kadrolarında, 5'ine ise aynı anda sahada yer verebilecek.

YENİ TAKIMLAR

Geçen sezon Süper Lig'e düşen ekiplerden en son 1988-1989 sezonunda 1. Lig'de yer alan Ankara'nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, bu sezon tekrar Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. En son 2014-2015'e 1. Lig'de bulunan Osmanlıspor ile 2015-2016'da Süper Lig vizesi alan Kardemir Karabükspor, bu sezon bir üst lige yükselmek için mücadele edecek.

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer alan Hatayspor ile 2010-2011'de 1. Lig'de mücadele eden Altay, tekrar bu lige döndü.

Afjet Afyonspor ise ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

EN FAZLA SEVİNEN ADANASPOR

Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, Adana temsilcisini Adana Demirspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor (4), Altay, Boluspor, Denizlispor (3), Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği, İstanbulspor, Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor (2), Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.

Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.

EN TECRÜBELİ EKİP DENİZLİSPOR??

Ligde şimdiye kadar 33 yıl oynayan Denizlispor ile 29 sezon mücadele eden Giresunspor ligin en tecrübeli ekipleri olarak dikkati çekti.

Bu iki takımı Adana Demirspor, Tetiş Yapı Elazığspor (28), Adanaspor, Balıkesirspor Baltok, Kardemir Karabükspor (27), Altınordu (26), Boluspor (25), Hatayspor (20), Eskişehirspor (17), Gazişehir Gaziantep (17), İstanbulspor (14), Gençlerbirliği (13), Altay (12), Osmanlıspor (9), Ümraniyespor (2) izledi.

Ligde mücadele edecek ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar S O G B M A Y P Adana Demirspor 28 910 384 239 287 1281 1041 1195 Adanaspor 27 906 386 243 277 1294 1026 1294 Altay 12 412 200 105 107 682 497 682 Altınordu 26 830 294 247 289 989 908 941 Balıkesirspor Baltok 27 868 344 229 295 987 896 1041 Boluspor 25 830 345 229 256 1105 882 1167 Denizlispor 33 1082 441 293 348 1343 1114 1416 Eskişehirspor 17 568 240 153 175 797 642 811 Gazişehir Gaziantep 17 570 197 166 207 737 705 757 Gençlerbirliği 13 396 151 117 128 448 361 442 Giresunspor 29 938 330 241 367 1058 1104 1095 Hatayspor 20 634 225 161 248 722 801 748 İstanbulspor 14 456 166 135 155 535 466 563 Kardemir Karabükspor 27 878 346 259 273 1018 906 1164 Osmanlıspor 9 308 149 86 73 471 311 533 Tetiş Yapı Elazığspor 28 910 342 233 335 1117 1139 1167 Ümraniyespor 2 68 29 20 19 91 73 107