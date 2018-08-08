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'da acil durum! 10 milyon Euro lazım

Geçen ay ’tan gelen 5 milyon Euro’yu futbolcularına dağıtan yönetimi şimdi yeni kaynak arıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Galatasaray'da acil durum! 10 milyon Euro lazım

SABAH'ın 13 Haziran'da ''Bitmeyen Dert'' manşeti ile ortaya çıkardığı 'daki maaş krizinde ikinci perde yaşanıyor. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takıma Nisan ve Mayıs ayında ödeme yapılmamıştı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Temmuz ayında futbolcuların hesabına 5 milyon Euro geçmişti. Ancak Ağustos itibarıyla futbol takımına biriken borcun toplam 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiler harıl harıl kredi ararken, futbolcular yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi senet karşılığında UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdına imza atıyor.

NAGATOMO SIKINTISI

Galatasaray'ın Akhisar ile yaptığı maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun, sağ üst ön adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Tetkikler sonucu, adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen tecrübeli oyuncunun cuma günü Ankaragücü ile oynanacak lig maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

GALATASARAY PFDK'YA

TFF, Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

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Galatasaray'da acil durum! 10 milyon Euro lazım
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