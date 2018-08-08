Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mossoro'dan transfer açıklaması

'dan açıklaması

? takımının Brezilyalı futbolcusu Marcio , hakkında çıkan haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:04
Mossoro'dan transfer açıklaması

, turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, sezonu Medipol Başakşehir'de geçireceğini duyurdu.

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettiğini vurgulayan, Mossoro, şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılından bu yana içinde bulunduğum ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mossoro'dan transfer açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN