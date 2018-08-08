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hayranı boksör , 'ye geliyor

Dünya Şampiyonu Boksör , çıkacağı dev maç öncesinde 'yi ziyaret edecek. Türkiye ve hayranı olan Charr, kendisini Osmanlı Torunu olarak ifade ediyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 14:19
Recep Tayyip Erdoğan hayranı boksör Manuel Charr, Türkiye'ye geliyor

Arap dünyasının ilk Dünya Şampiyonu olan ve hayranlığını her fırsatta dile getiren şampiyon boksör , çıkacağı dev maç öncesinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

'BEN OSMANLI TORUNUYUM'

'a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Charr, cumartesi günü Türkiye'de olacak ve 'nin kıyafetiyle basın açıklaması yapacak. Her fırsatta kendisini Osmanlı Torunu olarak ifade eden ve ringlere de Osmanlı Aslanı unvanıyla çıkan Charr, 'da 'nı ziyaret edecek.

'TÜRKİYE VE TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUM'

Dünya Şampiyonluğu için çıkacağı karşılaşmaya Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet eden Manuel Charr, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini ifade etti. Sporcunun basın danışmanlığını yapan Vedat Alyaz da, Manuel Charr'ı uzun süredir tanıdığını belirterek, "Türk müzikleri ve kültürüne büyük ilgi duyuyor. Arabasında Türk müziği dinler ve Türk gençleriyle birlikte sosyal ve spor hayatını sürdürür. Şimdi de ekibindeki çalışanlardan çoğu Türk" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan hayranı boksör Manuel Charr, Türkiye'ye geliyor
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