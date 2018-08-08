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'tan lilere mesaj

2005 ila 2008 yılları arasında 'de forma giyen Ganalı eski futbolcu , kulüp televizyonunun resmi sosyal medya hesabında paylaşılan video Fenerbahçe taraftarına seslendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 22:05
Stephen Appiah'tan Fenerbahçelilere mesaj

'de 2005-2008 yıllarında forma giyen Ganalı eski futbolcu , sarı-lacivertli ekibin başarılı günlerine geri döneceğine inandığını söyledi.

Appiah, FB TV'nin Twitter hesabında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu büyük Fenerbahçe Kulübü olunca, onun hakkında konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım. Öncelikle yeni başkan Ali Koç'u tebrik ederim. Ayrıca, bu harika kulübe yeni gelen tüm oyuncular, hoş geldiniz. Umuyorum ki bu sezon kulübün parlak günleri geri gelecek. Bu fırsatı, takıma başarılar dileyerek kullanmak istiyorum. Her maçı keyifle takip eden taraftarı mutlu edin çünkü bir takımın borcunu geri ödeyebilmesinin tek yolu budur. Yeniden Fenerbahçe."

Appiah, sarı-lacivertli takımda birer kez lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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Stephen Appiah'tan Fenerbahçelilere mesaj
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