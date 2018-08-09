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1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:00
1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor:

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin

21.45 Altay-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor: Erkan Engin

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu: Burak Şeker

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Onur Özütoprak

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Yiğit Arslan

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1. Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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