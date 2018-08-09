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'tan "zemin" açıklaması

3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i 1-0 mağlup eden , saha zemininin son durumu hakkında resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 23:18
Beşiktaş'tan zemin açıklaması

Kulübü, 3. Ön Eleme turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Vodafone Park çimleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir.

Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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Beşiktaş'tan "zemin" açıklaması
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