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Brezilyalı Braz, 'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , Santos Kulübünden Brezilyalı stoper 'ı kadrosuna kattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:55
Brezilyalı Braz, Sivasspor'da

çalışmalarını sürdüren Demir Grup , Brezilyalı stoper 'ın 2018/2019 sezonu için 1 yıl kiralanması konusunda Santos kulübü ile anlaşmaya vardı. Dün sabah 'a gelen David Braz kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı sözleşmeyi imzaladı.

21 Mayıs 1987'de Guarrulhos'ta dünyaya gelen David Braz de Oliveira Filho futbola Palmeiras'ta başladı. 2009 yılında Yunanistan ekibi Panatinaikos'a transfer olan David Braz ardından Flamengo, Esporte Clube Vitória gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçen sezon Santos formasını giyen 31 yaşındaki stoper yeni sezonla birlikte Demir Grup Sivasspor'un formasını terletecek. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Brezilyalı stoper David Braz, Sivas'ta özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

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Brezilyalı Braz, Sivasspor'da
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