CANLI | Beşiktaş - LASK Linz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz'i ağırlayacak. 21.00'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak.
BEŞİKTAŞ - LASK LINZ
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Gary Medel, Jeremain Lens, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin
LASK LİNZ: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh