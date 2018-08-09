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CANLI | - LASK Linz

, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Büyük heyecanda ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 20:05
CANLI | Beşiktaş - LASK Linz

3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz'i ağırlayacak. 21.00'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Gary Medel, Jeremain Lens, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin

LASK LİNZ: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh

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CANLI | Beşiktaş - LASK Linz
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