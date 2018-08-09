Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Medipol Başakşehir - Burnley

CANLI | -

, 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz temsilcisi ile karşılaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 20:05
CANLI | Medipol Başakşehir - Burnley

3. ön eleme turu ilk maçında , 'yi ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmyı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdan jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURNLEY

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Manuel Da Costa, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahvefci, Eljero Elia, Edin Visca, Riad Bajic

Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Walters, Gudmundsson

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Medipol Başakşehir - Burnley
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN