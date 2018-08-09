CANLI | Medipol Başakşehir - Burnley

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Burnley'yi ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmyı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdan jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURNLEY
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Manuel Da Costa, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahvefci, Eljero Elia, Edin Visca, Riad Bajic
Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Walters, Gudmundsson