Hüseyin Eroğlu: "Erce’nin transferi her an gerçekleşebilir"

Yeni sezona Balıkesirspor deplasmanıyla başlayacak olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor maçı hazırlıkları hakkında bilgi veren Eroğlu, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yeni bir takım oluşturuyoruz. İlk maç kolay değil tabi. Balıkesir iyi bir kadroya sahip. Bizim için ilk maçta iyi başlamak hedefimiz. İki günümüz daha var. Hazırlık maçında karşılaştık fakat hazırlık maçı farklı lig maçı farklı. İlk haftalarda uyum sorunu her takımda olacaktır. İlk haftalarda istediğimiz sonuçları alarak yukarılara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ERCE'NİN TRANSFERİ HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR"

Deneyimli teknik adam, Standart Liege'e transferi gündemde olan kaleci Erce Kardeşler'in kendileriyle devam ettiğini belirterek, "Bu sezonda olan bir olaydı. Anlaşma sağlanmıştı fakat netleşmedi. Erce bizle devam ediyor. Transfer her an gerçekleşebilir. Bir olay yüzde yüz olmadan gerçekleşti diyemeyiz. Transfer süreci devam ediyor neler olur göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"BİZİM GİBİ 10 TAKIM OLSA TÜRK FUTBOLU EMİN ELLERDE OLUR"

45 yaşındaki teknik direktör, büyük kulüplerin bu sezon finansal fair-playden dolayı gençleri tercih ettiğini vurgulayarak, "Süre, sabır ve gençlere güvenmek gerekiyor. Türk futbolunda büyük bütçeler dönüyor. Yüzde 10-15 altyapıya ayrılırsa başarı olur. Mantığın böyle olması lazım. Kulüpler finansal fair-play uygulamasından dolayı bu sezon gençlere yöneldi. Böyle bir şey olmasaydı yönelmeyecekti. Mecbur kalmadan altyapıya önem verilmeli. Biz bir Türkiye projesiyiz. Bizim gibi 10 takım daha olsa Türk futbolu emin ellerde olur" açıklamasını yaptı.