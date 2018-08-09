Islam Slimani kimdir? Islam Slimani Fenerbahçe'ye çok yakın!

Uzun süredir santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi! SKY SPORTS'un son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, Islam Slimani ile anlaşmaya çok yakın! Bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani ile kiralık anlaşma zemini arandığı ve bu transferin bitmeye çok yakın olduğu açıklandı!

ISLAM SLİMANİ KİMDİR?

İlk olarak adını 2014 Dünya Kupası'nda duyuran Islam Slimani, Cezayir formasıyla başarılı bir turnuva geçirdi.

Futbol hayatına Cezayir'in JSM Cheraga takımında başlayan Slimani daha sonra Sporting Lizbon takımına transfer oldu. Burada da başarılı bir performans gösteren Islam Slimani 30.50 milyon € bedelli İngiliz Leicester City takımına transfer olmuştu.

Burada beklenilen patlamayı yapamayan Slimani geçen sezonu kiralık olarak Newcastle United takımında geçirmişti.