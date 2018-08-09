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i için taraftar devreye girdi

lı taraftarlar ’lu yıldız futbolcu ’nin sosyal medya hesabına akın ederek "Come to Beşiktaş" mesajı yağdırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:17
Mario Götze transferi için taraftar devreye girdi

'ta Anderson Talisca'nın Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye gitmesinin ardından siyah beyazlı ekip için 10 numara i için çalışmaları sürüyor. Daha önceki transfer sezonlarında 'Come to Beşiktaş' sloganıyla taraftarların yıldız futbolcuların Beşiktaş'a imza atmasına yardımcı oldukları biliniyor. Siyah beyazlı taraftarların son hedefi ise ofansif orta saha olarak görev yapan Alman futbolcu oldu. Yüzlerce Beşiktaşlı taraftar, Mario Götze'nin son paylaştığı fotoğrafa Come to Beşiktaş yazarak adeta mesaj yağmuruna tuttu.

Diğer yandan taraftarlar yıldız ismin bu yorumlara ne tepki vereceği merak konusu olarak görülüyor.

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Mario Götze transferi için taraftar devreye girdi
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