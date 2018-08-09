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, Gazişehir'den 'a transfer oldu

Spor Toto 1.Lig takımlarından 'te geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden golcü futbolcu ile yollar ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:25
Özgürcan Özcan, Gazişehir'den Boluspor'a transfer oldu

Konu ile ilgili Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Özgürcan Özcan ile yollarımız ayrılmıştır. Formamız altında gösterdiği başarı ve emeklerinden dolayı Özgürcan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

G?eçtiğimiz sezon forması ile ligde ve kupada toplam 33 maça çıkan , attığı 12 golle etkili bir performans göstermişti. Sezonun başlamasına günler kala Gazişehir'le yollarını sürpriz bir şekilde ayıran tecrübeli golcü, Spor Toto 1.Lig'in bir diğer ekibi Boluspor'la sözleşme imzaladı.

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Özgürcan Özcan, Gazişehir'den Boluspor'a transfer oldu
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