SABAH Spor yazarları Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendirdi

METİN TEKİN

Lizbon'daki maçta Fenerbahçe'nin nasıl hücum edeceği konusunda hiç ipucu alamadık. Kadıköy'ün atmosferi önemli olsa da temsilcimizin işi çok zor

GÜRCAN BİLGİÇ

Ne yapıp edip Soldado'nun takıma girmesi, form durumuna baktığımız zaman da Valbuena'nın yeniden hamle oyuncusu olması gerekiyor

ÖMER ÜRÜNDÜL

İlk karşılaşmada gördük ki fiziksel ve oyun anlayışı olarak Benfica daha iyi durumda. Bu nedenle Salı gecesi taraftara büyük iş düşüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynayacağı rövanş için umutlarını korudu. Zorlu Lizbon deplasmanında özellikle hücum bölgesinde yaşanan sorun göze çarparken, 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı maçta sarı-lacivertlilerin tur şansını SABAH Spor yazarlarına sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

GÜRCAN BİLGİÇ: SANTRFOR ŞART

Santrforsuz oynanacak bir maçta Benfica karşısında gol yemeden maçı tamamlamak kolay değil. Bu nedenle çok dikkatli olmaları gereken ve birden fazla gole ihtiyaçları olduğu bir maç oynayacaklar. Kadro tecrübesine bu kez Kadıköy'ün atmosferi eklenecek. Benfica takımı şaşıracağı gibi, 3-4 sezondur arkasında seyirci göremeyen F.Bahçeli futbolcular da aynı şaşkınlığı yaşayacaklardır. Ne yapıp edip Soldado'nun bu takıma girmesi, form durumuna baktığımız zaman da Valbuena'nın yeniden hamle oyuncusu olması gerekiyor. Elbette takım kalitesinin yükselmesi lazım ama F.Bahçe'nin olmazsa olmazı şu anda bir santrfor transferidir.

METİN TEKİN: HER SONUCA AÇIK

Avrupa kupalarında 1-0 hiç kolay bir skor değil. Ayrıca Lizbon'daki maçta Fenerbahçe'nin nasıl hücum edeceği konusunda hiç ipucu alamadık, bu nedenle rövanş için bir öngörüde bulunmak gerçekten zor. Ama şunu unutmayalım ki Kadıköy'deki atmosfer başka. Geçen sezon öyle olmasa da bu sezonun taraftar desteği açısından farklı geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi çok zor ama ortada geçeceğini düşündüğüm karşılaşma her sonuca açık

ÖMER ÜRÜNDÜL : TELAFİ EDİLEBİLİR

Bugüne kadar yaşadığım deneyimlere göre kendinden daha zayıf bir ekip olsa bile deplasmanda 1-0 yenilmek çok önemli bir dezavantajdır. Çünkü rakip bu avantajda takım savunmasına öncelik tanır ve 1 gol atmak peşine düşer. 2-0 yenik duruma düşse dahi 1 gol atarsa turu geçeceği için direncini ve moralini kaybetmez. Fiziksel ve oyun anlayışı olarak gördük ki Benfica, F.Bahçe'den daha iyi durumda. Onun için telafi edilebilir bir skor olmakla birlikte F.Bahçe'nin işi kolay değil. Bu yüzden en büyük görev taraftara düşüyor.

AHMET ÇAKAR: BENFİCA TURA YAKIN

Skora baktığımızda asla kötü sonuç diyemem. F.Bahçe 50 bin seyircisi önünde, Kadıköy atmosferinde turu geçebilecek matematiğe sahip. Ama turu geçebilecek kaliteye sahip mi, emin değilim. Benfica bazı oyuncularını kaybetmiş ve eski gücünde olmamasına rağmen Lizbon'da F.Bahçe karşısında fizik, çabukluk ve kalite olarak daha önde olduğunu gösterdi. F.Bahçe'nin Lizbon'da yaptığı sadece iyi bir savunmaydı. Hepsi bu! Ama İstanbul'da kazanmak zorundalar. Üstelik bir gol yediklerinde en az 3 atmak zorundalar. Sonuçta İstanbul'daki maçta Benfica'yı turu geçmeye daha yakın görüyorum.

LEVENT TÜZEMEN: BARIŞ 11'DE OLMALI

F.Bahçe taraftarı tribünleri doldurur ve rakibi telaşlandıracak tezahüratlar yaparsa F.Bahçe tur şansını elde eder. Çünkü Cocu'nun öğrencilerinin coşkulu oyun için tribün desteğine ihtiyacı var. Benfica'nın ikinci yarı iyi oynamasının nedeni, taraftarıyla birlikte oluşturduğu baskıydı. Oysa F.Bahçe ilk yarıda hücuma çıkma konusunda iyi organize olmuş ama final yollarında sonuca gidememişti. Ayew'in oynayacağını düşünürsek daha güçlü, etkili bir F.Bahçe izleriz. Ayrıca Cocu'nun Barış'ı ilk 11'de başlatması gerekir. Neden mi? F.Bahçe hiç şut atmadı. Barış bu özelliğiyle F.Bahçe'nin hücumda zenginlik yaratmasını sağlar.