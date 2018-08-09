Trabzonspor, Ramil Sheyfaev ile yollarını ayırdı

Ramil Sheydaev, 2016-17 sezonunda Zenit kulübüne ödenen 170 bin Euro'luk yetiştirme tazminatı karşılığında Trabzonspor kadrosuna katılmıştı. Sonrasında ise bedelsiz olarak Zlina ve Karabağ ekiplerine kiralanmıştı.

Sheydaev Trabzonspor'da kaldığı ve kiralık olarak gönderildiği süre zarfında toplam 370 bin Euro ödendi.

Trabzonspor'dan 2018-19 ve 2019-20 sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ve bordo-mavili takımın kazandığı her puan başına 2 bin Euro alacak olan Ramil Sheydaev'in sözleşmesi oyuncuyla varılan mutabakat sonucunda herhangi bir bedel ödenmeden karşılıklı olarak sonlandırıldı.