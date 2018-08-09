Yayın gelirleri zengin edecek

Futbolda Süper Lig
ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en büyük kazanç kapısı olacak. İşte kalem kalem artan gelirler…
Yayın gelirlerinden geçen sezon Süper Lig ekipleri 1,38 milyar liralık kazanç elde etti. Bu sezon ise rakam, yüzde 24 artışla 1,71 milyar liraya yükseliyor.
Her kulüp 'ayak bastı parası'
olarak da bilinen katılım bedelinden yaklaşık 35 milyon lira gelir elde edecek. Kulüplerin geçtiğimiz sezonki payı 27,5 milyon liraydı. Bu oranda ciddi bir artış oldu.
Kulüpler, her galibiyette yaklaşık 2,6 milyon lira kazanacak. Beraberlikte bu para iki takım arasında bölüşülecek.
?
Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, yayın havuzunun yüzde 11'lik kısmını, elde ettikleri şampiyonluk sayısına göre paylaşıyor. 21 şampiyonluğu bulunan Galatasaray
63 milyon lira; 19 şampiyonlukla Fenerbahçe
57 milyon lira; 15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş
45 milyon lira; 6 şampiyonlukla Trabzonspor
18 milyon lira; 1 kez mutlu sona ulaşan Bursaspor
ise 3 milyon lira alacak.
2018-2019
sezonunda mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık şampiyonluk ödülünü kasasına koyacak. Lig ikincisi 26 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsüne 21 milyon lira verilecek.
Sezonu dördüncü bitiren ekip 14 milyon, lig beşincisi 6 milyon ve ligde altıncılığa ulaşan takım da 3 milyon lira ödüle hak kazanacak.