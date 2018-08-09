Yusuf Namoğlu, SABAH'a konuştu: Cüneyt Çakır doğru yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ı uygulayamazsınız. Bilgi sahibi hakem sayısı az!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Sapanca'daki MHK Eğitim Semineri'nin ardından SABAH'a özel açıklamalar yaptı. İşte Namoğlu'nun dikkat çeken sözleri:

Süper Kupa maçında ortaya çıkan pozisyon hakemin izleyip, karar vermesinin doğru olacağı pozisyonlardandı. Bariz gol şansında fotoğrafı arkadan çekiyorsunuz. Nasıl ofsayt pozisyonunu yardımcı hakem yakalayabiliyor ve orta hakem yakalayamıyorsa; bu pozisyonu da saha içi hakemin bir anda yakalaması zordu. Bu nedenle VAR'da bulunan hakemler burada hakem gitsin baksın, ortada tereddüt kalmasın diyorlar. VAR zaten emir veremez, sadece önerir. Çakır da doğru olanı yaptı ve gitti izledi. Bu pozisyon gri değil. Burada amaç tereddüt kalmamasıydı.

OFSAYTLAR 3D KAMERA İLE İZLENECEK

Türkiye'de henüz gol çizgisi teknolojisi yok, bir süre olmayacaktır ama yayıncı kuruluşla anlaşıldı ve çizgi kamerası olacak. Dolasıyla bu kameradan gol mü değil mi gibi durumlar rahatlıkla analiz edilebilecek. TFF bu yıl bu kamerayı zorunlu tuttu ve gereken yapıldı. 3D ofsayt sistemi ile ofsayt sorunu olmayacak. Üç boyutlu şekilde VAR'da pozisyonlar takip edilebilecek.

DEVLER LİGİ'NDE VAR MÜMKÜN DEĞİL!

Dünya Kupası'nda tartışılmış. Cüneyt (Çakır) bahsetti. 'Kapsamı değiştirilsin mi?' diye konuşulmuş. Bunu çok sayıda ligde yapabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde bunu uygulayamazsınız. Çünkü bu konuda bilgi sahibi hakem sayısı az. VAR hakkında bilgileri yok. Bu da Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın uygulanmasının önüne geçiyor.

VAR'ı geçen sezon İtalya, Almanya, Portekiz, Polonya uyguladı. Fransa, Avusturya, Belçika, Çekya bu sezon uygulayacak. İspanya ve Hollanda da hazırlanıyor. Bu işin maddi boyutları da var. Kimisi para yok, kimi sistem olmuyor diyor. Türkiye bu konuda her şeye sahip durumda.

SABAH YAZARLARI NE DEMİŞTİ?

ERMAN TOROĞLU: "Dany daha hızlı olmasına rağmen rakibini yakalayamadı. Vrsajevic takım arkadaşına göre daha yavaş ve o da yakalayamazdı. Hakem iki oyuncu durumuna göre karar verdi ama futbol yorumu Vrsajevic'in Rodrigues'in yakalayamayacağı şekilde olur. Pozisyon net kırmızı kart olmalıydı."

AHMET ÇAKAR: "Süper Kupa'da ilk defa VAR uygulandı. Onda da yanlış uygulandı. Dany Nounkeu son adamdı. Diğer Akhisarsporlu oyuncu hızını almış. Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı."



TOPUN OYUNDA KALDIĞI SÜRE ARTTI

"DÜNYA Kupası'nda oynanan 64 maçta 455 kez VAR hakemleri pozisyonları 'herhangi bir hata var mı' diye denetlediler. 21 kez müdahale ettiler. Hakemler 17'sinde monitöre gitti 4'ünde ise direkt VAR hakemi karar verdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla kararların 18'i değiştirildi. VAR yokken Brezilya'da doğru karar yüzdesi yüzde 95.06 iken Moskova'da 99.35'e çıktı. Geçtiğimiz sezon VAR'ı beş tane TFF 1. Lig maçında uyguladık. Yüzde 100 başarı ile kararlar çıktı. Topun oyunda kalma süresi de Brezilya Dünya Kupası'nda 55.14 dakika iken Rusya Dünya Kupası'nda 'VAR' ile birlikte yüzde 56.55 oldu."

NAMOĞLU'NDAN HAKEMLERE: AMAN DİKKAT

VÜCUTTAN gelen top el değildir.

OYUNCU topu görmese de doğal olmayan bir şekilde el uzatması varsa el değildir.

OYUNCU yere düştüğünde eğer top onun destek koluna çarpıyorsa o pozisyon penaltı değildir.

KAYAN oyuncu rakibine temas ederken eğer ayağını kırıyorsa pozisyon sarı kart, dik geliyorsa kırmızı kart olur.

EĞER hakemin etrafını oyuncular sarıyorsa mutlaka iki takımdan ilk gelen oyuncular birer sarı kart görür.

HAKEM monitöre gittiğinde 'VAR' için eğer kulübeden teknik adam müdahale ederse hoca tribüne gönderilecek oyuncu da ihtar alacak.

Süper Kupa maçının 42. dakikasında Rodrigues'i Dany ceza sahasına girmeden indirdi. Vrsajevic'in pozisyonun içinde olduğuna karar veren Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart çıkardı. Riva'daki merkezden gelen uyarıyla VAR uygulamasına başvuran Çakır'ın kararı pozisyonu izledikten sonra da değişmedi