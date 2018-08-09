Zeki Yavru, Trabzonspor taraftarını çıldırttı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlığının uzun süreceğinin anlaşılmasının ardından Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Zeki Yavru'yu geri almayı planlamıştı. Ancak transfer haberinin ortaya çıkmasıyla taraftarlar hem sosyal medya üzerinden hem de kulübü arayarak sert tepki gösterdi. Taraftarlar, "Küme düşmüş takımın oyuncusunu niye alıyorsunuz. Böyle mi öze dönüyorsunuz.." diye tepki gösterdi. Bunun üzerine yönetim de çark ederek transferden vazgeçti. Yerel basına konuşan Zeki, "Bu takım için elimden geleni yaptım. Yeri geldi, çek alıp 1-2 sene ödenmesini bekledik. Başkaları gibi kulübümü mahkemeye vermedim. Şimdi de bonservisimi alıp bedelsiz gelmek istedim" dedi.

Trabzonspor ile son sezonunda (2016-2017) 22 maça çıkan Zeki, 1 milyon 250 bin lira garanti ücret almıştı. Zeki, bordo-mavili takım ile 5 sezonda 75 maça çıktı.

ÖZER İÇİN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Trabzonspor eski oyuncusu Özer'in parasını öderken çok sert de bir açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş yıllarda forma giyen Özer Hurmacı, eski Yönetim Kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek TFF'ye başvurmuştur. Dönemin Yönetim Kurulu tarafından futbolcu ile mutabık kalınan tazminatsız ve hatta kulübümüze 350 bin TL kâr ettirecek fesih anlaşması imzalanmamış ve beraberinde yaşanan süreçte oyuncunun TFF'ye yaptığı başvuru sonrası kulübümüz haksız bulunarak 5 milyon 351 bin TL'lik tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Yönetim olarak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler "Trabzon'un Çocuğu" diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır!. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kayıtlara "Trabzonspor'un lisans almasına engel borç" olarak da işleterek, bu eylemiyle kulüp lisansı almamızı da engellemiştir. Bu anlamda; kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, "Trabzon'un çocuğu" olarak bilinen Özer Hurmacı'ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL'lik tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız!"