Zidane sağ olsun!

Son iki sezonda futbol dünyasını sarsan çılgın transferlere bir yenisi daha eklendi ve Chelsea, Athletic Bilbao'nun genç kalecisi Kepa'nın 80 milyon Euro'luk (yaklaşık 488 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı. İşte Real Madrid'in de içinde olduğu rekor transferin öyküsü: Geçen sezon aralık ayında Kepa ile görüşen ve prensip anlaşmasına varan Real Madrid yönetimi, 23 yaşındaki kalecinin 20 milyon Euro serbest kalma bedelini Bilbao adına federasyonun hesabına yatırmaya hazırlanırken, teknik direktörü Zidane devreye girmiş ve Kepa transferine "Keylor Navas ile yola devam edeceğim" diyerek imzayı son anda engellemişti.

PARA HESABA GEÇTİ

Zidane'nın şok ayrılık kararı sonrasında kaleci Navas ile yola devam etmek istemeyen Real Madrid Başkanı Perez, Kepa ile yeni kontrat yapan ve serbest kalma bedelini 20 milyondan 80 milyona çıkartan Bilbao ile masaya oturmaktan vazgeçmiş ve Chelsea ile kontratının son sezonuna giren ezeli rakibi Atletico Madrid'in eski kalecisi Courtois'ya talip olmuştu. Belçikalı kalecinin "Real'e gitmek istiyorum" açıklaması sonrasında yeni kaleci arayışına giren Chelsea'de göreve yeni gelen İtalyan teknik adam Sarri, Kepa'nın ismini verince İngiliz kulübü, 80 milyon Euro'yu İspanyol Futbol Federasyonu hesabına geçirdi ve genç kalecinin kulübü Athletic Bilbao da Kepa'nın artık Chelsea formasını giyeceğini açıkladı.





BOMBARDIMANA TUTULDU!

Real cephesinde fiyatı 20 milyon Euro iken Kepa'nın transferine karşı çıkan Zidane dün eleştiri yağmuruna tutulurken, İspanyol kulübü Courtois'yı 6 yıllığına renklerine bağladı. İspanyol basını transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini yazıyor. Üç kulüp arasında en mutlu olan ise şüphesiz ki Zidane'nın bir sözü sayesinde, 8 ayda 60 milyon Euro fazla kazanan Athletic Bilbao oldu.

PROFİL: KEPA ARRİZABALAGA

23 yaşındaki Kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao altyapısında yetişti. Bask kulübünün kalesini koruyan efsane kaleci Iraizoz'nun 36 yaşında ayrılık kararı almasının ardından kaleyi teslim alan Kepa, La Liga'da 53 maçta forma giydi. Dünya Kupası'nda İspanyol Milli Takımı kadrosunda yer alan Kepa, bugüne kadar sadece 1 maçta milli takım kalesini korumuştu.

BİR GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK: İkili delilik!

Bizim takımlarımız transferde 3-5 milyonu bir araya getirmeye çalışırken, bir ay içinde iki kaleci (diğeri: Alisson/ Liverpool/75 milyon Euro) için 150 milyon Euro'nun ödendiği İtalya-İspanya-İngiltere üçgenine hayranlıkla ve şaşkınlıkla bakıyoruz elbette. Biz bu çembere dahil değiliz. Hatırlayın 4 yıl önce Real Madrid, James Rodriguez'i 80 milyona aldığında aynı rakama Angel di Maria'yı Manchester United'a satmış, domino etkisiyle çılgın rakamlar birbirlerini kovalamıştı. Kepa, iyi kaleci ama 10 yıl önce futbol gerçekleriyle söyleyeyim 15 milyon Euro'dan fazla etmeyecek bir kaleci. Bunun adı ikili delilik. Real Madrid zamanında 2 milyon Euro'ya alacağı Pepe'ye bir vakit sonra 30 milyon ödemişti. 20 milyona alabilecekleri Kepa'yı almadılar şimdi Chelsea geldi 80 milyon Euro verdi.