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: Uçak indirdim lafları yok

İkinci Başkanı , Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 01:59 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 02:00
Abdurrahim Albayrak: Uçak indirdim lafları yok

Kulübü İkinci Başkanı , MKE Ankaragücü karşısında istedikleri 3 puanı alarak sezona galibiyetle başlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Albayrak, 'de 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Osmanlı Stadı'nın zemininin kötü olduğunu ifade ederek, "Geçen haftaki Konya'daki zemin ve Ankara'daki zemin... Yetkililer bunun önlemini alır. Ne Ankaragücü'nde ne de bizde bir sakatlık olmadan atlattık." dedi.

Sezona 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Albayrak, "İstediğimiz, arzuladığımız 3 puanı aldık. Lige galibiyetle başladık. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zor şartlarda maça geldiklerini belirten Albayrak, Ankara Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Albayrak, teknik konuların 'e ait olduğunu vurguladı.

Geniş bir kadroya sahip olduklarına değinen Albayrak, "Bu hafta Sinan oynadı, başka hafta başkası oynar. Taktiklere biz karışamayız. Transfer yapmak istiyoruz. Bugünlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları başlamadan 31 Ağustos'a kadar zamanları olduğunu anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"İzlemeden, takip etmeden başta Hocamız oyuncu almak istemiyor. Alınacak futbolcu takıma yüzde 100 katkı sağlamalı. Gomis konusuna gelince, kendisinden faydalanmak istiyoruz. Ciddi bir ödeme yapıyoruz, ondan memnunuz. Gomis en kısa zamanda arzuladığımız formuna kavuşacaktır."

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Abdurrahim Albayrak: Uçak indirdim lafları yok
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