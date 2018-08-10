Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Barcelona'nın kaptanı Messi oldu

'nın kaptanı Messi oldu

'da Arjantinli yıldız futbolcu , bu sezon kaptanlık bandını takacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 19:24
Barcelona'nın kaptanı Messi oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'nın kaptanı, Arjantinli yıldız oyuncu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta'dan boşalan kaptanlık görevini yeni sezonda Messi'nin üstleneceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın sahada yer almadığı karşılaşmalarda Sergio Busquets, Gerard Pique ve Sergi Roberto kaptanlık görevini üstlenecek.

Lionel Messi, 12 Ağustos Pazar günü Fas'ta Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak İspanya Süper Kupa maçında sahaya kaptan olarak çıkacak.

Messi, 2015'ten itibaren takımın ikinci kaptanlığını üstleniyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'nın kaptanı Messi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN