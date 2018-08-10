Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Burnley ile 0-0 berabere kaldı. Turun ikinci ayağı 16 Ağustos Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0 - 0 BURNLEY (MAÇ SONUCU)

TURU İNGİLTERE'YE BIRAKTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere'nin Burnley takımı ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, turu rövanş mücadelesine bıraktı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi, savunma ağırlıklı bir oyunu tercih etti. Rakibin kalabalık savunmasını açmakta zorlanan turuncu-lacivertliler, aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın rövanşı, 16 Ağustos Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

JOJİC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic, turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçına Burnley karşısında çıktı. Abdullah Avcı, ilk 11'de şans vermediği Jojic'i ikinci yarıda oyuna dahil etti. Avcı, 58. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Jojic'i oyuna sürdü.

BURNLEY TARAFTARI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Medipol Başakşehir ile Burnley arasında oynanan karşılaşmaya, İngiliz ekibinin taraftarları büyük ilgi gösterdi.? Burnley taraftarları, statta kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.? Medipol Başakşehirli taraftarların maça olan ilgisi ise beklentinin altında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

18. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı.

30. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Burnley etkili geldi. Kaleci Joe Hart'ın gönderdiği uzun topu, Barnes kafa ile ceza sahası içine aşırdı. Altıpasın önünde topla buluşan Hendrick, dar açıdan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in ayağıyla müdahale ettiği top kornere çıktı.

62. dakikada Epureanu'nun gönderdiği uzun topu ceza yayı içinde Visca indirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Jojic, sağ çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan korneri kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmadan seken top yan ağlara gitti.

Mücadele, 0-0 sona erdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Jojic), Elia (Dk. 83 Kerim Frei), Bajic (Dk. 89 Napoleoni)

Burnley: Joe Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes (Dk. 78 Lennon), Gudmundsson (Dk. 62 Vokes), Walters

Sarı kartlar: Dk. 48 Barnes, Dk. 69 Joe Hart, Dk. 90+3 Lennon (Burnley), Dk. 90+1 Da Costa (Medipol Başakşehir)