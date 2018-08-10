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Eski hocasından 'a nasihat

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcularından Celta Vigo forması giyen 'un eski teknik direktörü , milli futbolcuya nasihatte bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:37
Eski hocasından Emre Mor'a nasihat

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden Danimarka'nın takımı ile Sırbistan temsilcisi Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Danimarka'nın Farum kentindeki Right to Dream Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Danimarka ekibi tur şansını zora soktu.

Takımın teknik direktörü , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel bir Beşiktaş eşlemesi ve Danimarka doğumlu milli futbolcu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland'ın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Emre Mor'un, Nordsjaelland tarafından Dortmund'a satışının erken olup olmadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Bu futbolcudan futbolcuya değişiyor, ama bazı diğer oyuncularımıza göre, Emre'nin Dortmund'a transferinin erken olduğunu düşünmüyorum. Bazı genç futbolcuların kişiliklerini geliştirmesi ve zorlukları da yaşaması için 50 ile 100 arasında maç oynaması gerekiyor. Emre çok yüksek seviyede futbol oynuyor ve Dortmund gibi bir kulüp ve teknik direktörü kendisini isteyince tabii ki tutmakta zorlanıyorsunuz."

Almanya'nın köklü kulübü Dortmund'dan, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'a nasihatte de bulunan Hjulmand, "Emre her ligde oynayabilir. Kendisiyle sürekli konuşuyorum, kendisinin yapması gereken, Emre"ye de aynısını söylerdim, kendisini daha iyi tanımalı, daha sakin olmalı, duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbol düşünmeli." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞME İHTİMALİ

Hjulmand, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunu geçeceğine inandığını söyledi.

Kendilerinin turu geçmeleri durumunda, play-off'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarının kendi takımları için ağır bir eşleşme olacağını kaydeden Hjulmand, Beşiktaş'a karşı şanslarının az olduğunu kaydetti.

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Eski hocasından Emre Mor'a nasihat
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