Fatih Terim: Bu zeminde çocuklar ne yapsınlar

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup ederken Fatih Terim maç sonrasında saha zeminindeki bozukluklardan yakındı.

"Açıkçası belki çok iyi bir futbol değil; ama çok iyi bir sonuç diyebilirim. 3 puanla başlamak önemlidir. Rakibe çok pozisyon vermeden bayağı pozisyon bulmak bizi sevindiren taraf..."

"Her şeyi daha iyi yapmak için herkesin uğraştığını biliyorum ama Allah aşkına iki taraf için de söylüyorum; bu zeminde bu çocuklar ne yapsınlar! Bir kişi bunu incelemez mi... Bir gün doğru olmayan sahada 'oynatmıyorum' diyecek bir merci yok mu? Yok dünyanın 6. ligiyiz…. Biraz daha dikkat edemez miyiz... Bu çok zor bir şey mi? 2018 yılındayız. Dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına adayız. Yayıncı kuruluş için de aynı şeyi söylüyorum. Herhalde kaliteli zeminde, kaliteli futbol oynanır. Hele hele sezonun açılış maçında bunu konuşuyor olmak çok üzücü. Bazen yorum yapmakta da zorlanıyoruz. Topun size hükmettiği bir oyun oynuyorsunuz bazen sizin topa değil. Herkes için geçerli bu. Kupa maçı için de aynısını söyledik. Artık milyon dolarlar verilen futbolda sahaların iyi olması gerekiyor."