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: “Lisanslarımızın çıkmaması sonucu A2 takımı ile maça çıktık"

'in açılış maçında 'a evinde 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 01:16
Fikret Yılmaz: “Lisanslarımızın çıkmaması sonucu A2 takımı ile maça çıktık

'in açılış maçında sahasında 'u konuk eden ve vergi borcu nedeniyle as kadrosuna lisans çıkaramadığından A2 takımı ile sahaya çıkan , 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü , bugün tek amaçlarının Kardemir Karabükspor'u en iyi şekilde temsil etmek ve sahadan en az bir puanla ayrılmak olduğunu söyledi.

Oyuncularının tecrübesizliğinden dolayı mağlup olduklarını ancak sahada inanılmaz bir mücadele verdiğini kaydeden Yılmaz, "Maç öncesinde lisanslarımız çıkmadı. A2 takımıyla çıktık. Yedek oyuncumuz bile A2 takımındandı, 17-18 yaşında çocuklardı. Ama hepsi aslan gibi mücadele etti. Oyuncularımın gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Lisanların haftaya oynayacakları Hatayspor maçına yetişip yetişmeyeceğini kendisinin de bilemeyeceğini, yönetimin bileceğini aktaran Yılmaz, "Yetişmesi için önümüzdeki hafta içerisinde elimizden geleni yapacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Hatayspor maçında sahaya tam kadro çıkmak için sanırım 'Karabük efradı da gerekeni yapacaktır' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Fikret Yılmaz: “Lisanslarımızın çıkmaması sonucu A2 takımı ile maça çıktık"
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