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, 'e iyi başlıyor

'deki 27. sezonunda mücadele edecek , şimdiye kadar 21 ilk hafta müsabakasında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada çıktığı 16 ilk hafta müsabakasında yenilgi yüzü görmezken, sahadan 10 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:21
Göztepe, Süper Lig'e iyi başlıyor

'deki 27. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan , bu kulvarda daha önce çıktığı 26 ilk hafta maçının 21'inde mağlup olmadı.

2002-2003 sezonunda küme düşmesinin ardından ardından geçen sezon Süper Lig'e tekrar dönen ve ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, ilk hafta maçında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Göztepe, bu kulvarda geride kalan 26 sezonun açılışı maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İlk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkaran temsilcisi, Süper Lig'deki son 7 sezonunda ise ilk maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

KENDİ EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig'de art arda 7. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı 16 ilk hafta müsabakasında da yenilgi yaşamadı.

Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

RAKİPLER

Yeni Malatyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'la puan mücadelesi verdi.

SEZON AÇILIŞ MAÇLARI

Göztepe'nin Süper Lig'deki geride kalan 26 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1959Adalet-Göztepe0-0
1959-1960Göztepe-Altınordu0-0
1960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-0
1961-1962İzmirspor-Göztepe1-0
1962-1963Göztepe-Altay2-1
1963-1964Göztepe-Karşıyaka1-0
1964-1965Göztepe-Altay1-0
1965-1966İzmirspor-Göztepe2-0
1966-1967Göztepe-Altınordu4-2
1967-1968Göztepe-Bursaspor1-0
1968-1969Altınordu-Göztepe1-0
1969-1970Altay-Göztepe1-0
1970-1971Göztepe-Ankara Demirspor1-1
1971-1972Göztepe-Samsunspor0-0
1972-1973Göztepe-Giresunspor3-2
1973-1974Kayserispor-Göztepe0-0
1974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-0
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1976-1977Trabzonspor-Göztepe1-0
1978-1979Altay-Göztepe1-1
1979-1980Göztepe -Galatasaray3-1
1981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-1
1999-2000Göztepe-Kocaelispor0-0
2001-2002Göztepe-Bursaspor2-0
2002-2003Göztepe-Elazığspor2-1
2017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-2

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Göztepe, Süper Lig'e iyi başlıyor
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