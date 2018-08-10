Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Manchester United Premier Lig'e galibiyetle başladı

Premier Lig'e galibiyetle başladı

'de sezonun açılış mücadelesinde , evinde 'yi 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 00:44
Manchester United Premier Lig'e galibiyetle başladı

'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında , konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesine hızlı başlayan Manchester United'da sahaya kaptan bandıyla çıkan Paul Pogba, 3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili ataklar geliştiren Manchester United, 83. dakikada Luke Shaw'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a taşıdı. Leicester City, 90+2'nci dakikada Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla umutlanmasına rağmen Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi Manchester United, Premier Lig'e 3 puanla başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United Premier Lig'e galibiyetle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN