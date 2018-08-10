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kart sayısı 4 milyona yaklaştı

Geride kalan futbol sezonunda seyirci sayısı yüzde 43 artarken, seyirci ortalaması 12 bin 821 oldu. 2017-2018 sezonunda 1 milyon taraftar daha kartı aldı. Passolig kart satışında en fazla yükseliş 'de bulunurken, toplam kart sayısında , 760 bin 817 ile ilk sırada yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 13:17
Passolig kart sayısı 4 milyona yaklaştı

ve 'de futbolseverlerin statlara giriş yapabilmek için kullandıkları Kart'ın geride kalan sezon 1 milyon yeni üye kazandığı ve toplam üye sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu.

Passolig'den yapılan açıklamada, geride kalan futbol sezonunda toplam 7,5 milyon bilet satışı gerçekleştirildiği ve seyirci sayısında yüzde 43'lük bir artış olduğu belirtildi.

Statların doluluk oranındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig seyirci ortalamasının, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldiği vurgulandı.

Geride kalan sezonda 1 milyon yeni kişinin Passolig Kart aldığı, sezon sonundan bugüne kadar yaklaşık 3 aylık dönemde ise 200 binden fazla kişinin sisteme dahil olduğu kaydedildi.

ARTIŞTA FENERBAHÇE, KART SAYISINDA GALATASARAY LİDER

Spor Toto Süper Lig takımları arasında taraftarlarına ait Passolig Kart adedinde en yüksek artışı 'nin yakaladığı, toplam kart sayısında ise 'ın ilk sarıdaki yerini koruduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik Passolig Kart satışlarının ciddi bir yükseliş yakaladığı, haziran ayının başında 698 bin civarında olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısının bugün itibarıyla 727 bin 49'a ulaştığı ifade edildi.

Passolig Kart sayısında ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın 760 bin 817 adetle ilk sırada bulunduğu açıklandı. Fenerbahçe 727 bin 49 kişi ile ikinci, 654 bin 830 kişi ile üçüncü, ise 216 bin 388 kişi ile dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, bugün itibarıyla Passolig Kart sayısının, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 33 bin 762, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 30 bin 905, MKE Ankaragücü'nde ise 28 bin 597 olduğu dile getirildi.

KAZANCI: "SEYİRCİ ORTALAMASININ 15 BİNİ GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Passolig Genel Müdürü , yeni sezonda seyirci ortalamasının 15 bini geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

Açıklamada Ceyhun Kazancı'nın, "2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2017-2018 futbol sezonunda yüzde 43 oranında artarak, 12 bin 821'e yükseldi. Seyircisiz maçları saymadığımızda 13 bin olan Süper Lig ortalaması, Passolig öncesi seyirci ortalamasını da yüzde 23 oranında geçti. Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar, artan futbol kalitesi ve taraftar desteğiyle birlikte, bu sezon seyirci ortalamasının 15 bini geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Passolig kart sayısı 4 milyona yaklaştı
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