Saha yine bozuktu!

Vodafone Park
'ta düzenlenen Shakira konserinin ardından tahribata uğrayan zemin yine düzelmemişti. Bir önceki turda oynanan Torshavn maçında göze çarpan çimlerdeki bozulmalar LASK maçında da dikkat çekti. Ufak çukurların oluştuğu gözlenen zemin taraftarları da şaşırttı. Öte yandan maça ilgi az oldu ve tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı. Beşiktaş
maç sonrası çimle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sık rastlanan bir durumdur. Tedavi yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır." ADA'YA GİTMEYEN VİDA TRİBÜNDE
Vida, Vodafone Park'ta oynanan maçı tribünden takip etti. Eşi ve çocuğuyla birlikte mücadeleyi izleyen oyuncu takımına destek oldu. İngiltere'ye gitmek istemeyen Hırvat futbolcu, Ada'da transferin bitmesi nedeniyle şimdilik takımda kaldı. ?GUTİ'YE EŞ DESTEĞİ
Guti'nin eşi Romina Belluscio da maçı takip edenler arasındaydı. İspanya'da sunuculuk yapan Belluscio, tribünden Kartal'a destek verirken, taraftarların da yoğun ilgisi ile karşılaştı.