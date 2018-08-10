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'dan ve 'e tazminat

, futbol takımının eski teknik direktörü 'a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu 'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 19:24
Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e tazminat

Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörü 'a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu 'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulübün yönetimi tarafından, futbol takımında daha önce teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'a bugün itibarıyla 10 milyon 575 bin lira tazminat ödendi.

Takımda daha önce futbol oynayan Aykut Demir'e de 9 milyon 780 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili yönetimin, takımın eski oyuncusu Dame N'Doye'un menajerine 130 bin avro, Ersun Yanal'ın yardımcılarına da 800 bin lira ödeme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yapılan bu ödemelerle birlikte bordo-mavili kulübün lisans ve tescil işlemlerine engel bir borcunun kalmadığı belirtildi.

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Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e tazminat
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