Trabzonspor'dan sert Ersun Yanal açıklaması

Trabzonspor, Ersun Yanal'ın alacağını ödedi ve sert açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere geçmişte kulübümüzde antrenör olarak görev yapan Kazım Ersun Yanal'ın sözleşmesi, dönemin Yönetim Kurulu'nun tasarrufuyla tek taraflı olarak feshedilmiştir.

İlgili antrenör, süreç içerisinde kulübümüzden 4 Milyon TL karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın, kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını TFF'ye taşımış, sonrasında ise UÇK ve Tahkim Kurulları 'Tüm hukuk sistemimize örnek gösterilebilecek hız ve duyarlılıkta' bir çalışma yaparak dosyamızı kısa sürede karara bağlayıp kulübümüzü 10 milyon 569 bin 597 TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

Görevde bulunan Yönetim Kurulumuz tarafından, ilgili antrenöre son güne kadar kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tablo ve ülkemizdeki döviz artışının etkileri anlatılarak tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerimiz iletilmiştir.

Ancak; görev yaptığı kulübe ve camiaya saygısı bulunmayan, Trabzonspor'un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden, Türk futboluna ve geleceğin sporcularına katacağı hiçbir şeyinin olmadığı - kalmadığı anlaşılan antrenör, tüm iyi niyetli girişimlerimize olumsuz yanıt vermiştir.

Bunun üzerine kulübümüz, ilgili antrenöre 10 milyon 569 bin 597 TL, beraberindeki yardımcılarına da 963 bin 775 TL olmak üzere toplamda 11 milyon 553 bin TL'lik tazminat tutarını bugün itibariyle tek seferde ve peşin olarak ödemiştir."